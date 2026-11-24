Super Oroño llevó adelante una importante inversión en distintos sectores de su casa central, como parte de un proceso de modernización y mejora continua. Las obras apuntan a ofrecer a los clientes espacios más cómodos, funcionales y agradables, y a facilitar la circulación y la atención durante la compra.

Entre las mejoras realizadas, se renovó por completo la iluminación interior y exterior con tecnología LED. La actualización abarcó tanto el salón de ventas como los equipos de refrigeración y permite optimizar la visibilidad y la exhibición de los productos.

El sector de cajas también fue renovado con la incorporación de puestos más amplios y funcionales, pensados para agilizar la atención y hacer más cómodo el cierre de la compra. Además, el área de bazar y decoración fue reorganizada para mejorar la presentación de los productos y facilitar el acceso de los clientes.

Como parte de los trabajos, también se modificó la distribución de los accesos, diferenciando los espacios de ingreso y egreso para lograr una circulación más ordenada.

“En Super Oroño creemos que crecer también significa mejorar lo que ya tenemos. Cada inversión que realizamos busca que nuestros clientes encuentren espacios más modernos, cómodos y funcionales, y que su experiencia de compra sea cada vez mejor”, señalaron desde la empresa.

Las mejoras reflejan el compromiso de Super Oroño con la renovación de sus espacios y con la búsqueda constante de una mejor experiencia para quienes visitan la casa central.