Este martes el Concejo de Roldán vota el proyecto del Ejecutivo para cambiar el uso de suelo de los márgenes de la autopista en el tramo que va entre la A012 y camino de los vascos en las colectoras.

Supermercados, estaciones de servicios, hotelería, gastronomía, showrooms de automotrices y/o maquinaria agrícola, centros comerciales, institutos educativos son los principales usos que proyectan para esos márgenes, algo similar a lo que hoy puede verse en la colectora del lado sur, en los barrios Tierra de Sueños 2 y 3.

Vecinos de los barrios cercanos se oponen argumentando que allí podrían instalarse industrias, sin embargo, desde el oficialismo insisten en que ese no es en absoluto el espíritu de la iniciativa.

El Roldanense tuvo acceso a un video donde puede verse en imágenes cómo el municipio piensa esa nueva zona, con una combinación de obra pública y privada.