Supermercados Arcoiris informa a la comunidad y al público en general sobre la circulación de mensajes, contactos y publicaciones falsas que utilizan el nombre y la identidad de la empresa para simular procesos de selección de personal y contactar a personas interesadas en conseguir empleo.

Ante esta situación, la compañía manifiesta su repudio a estas prácticas fraudulentas y solicita a la población extremar las precauciones para evitar posibles estafas y proteger sus datos personales.

Desde la empresa recuerdan que Supermercados Arcoiris nunca solicita dinero, transferencias ni pagos de ningún tipo para participar de búsquedas laborales, avanzar en procesos de selección o acceder a un puesto de trabajo.

Asimismo, se aclara que la compañía nunca citará a postulantes en domicilios particulares, espacios públicos, ni lugares que no correspondan a sus sucursales oficiales de Supermercados Arcoiris.

¿Cómo identificar una comunicación falsa?

Para evitar caer en este tipo de engaños, Supermercados Arcoiris recomienda tener en cuenta las siguientes pautas:

# Nunca se solicitará dinero ni transferencias bancarias como condición para participar de una búsqueda laboral, ni acelerar un proceso de selección.

# Las entrevistas o encuentros presenciales no se realizarán en lugares ajenos a las sucursales oficiales de Supermercados Arcoiris ó Nuevo Premium S.A.

Las búsquedas laborales se publican únicamente a través de los medios oficiales de la empresa ó medios de comunicación locales.

# Los correos electrónicos vinculados a búsquedas laborales deben identificarse con el dominio institucional @supermercadosarcoiris.com (no utilizamos Gmail, ni Hotmail)

El único correo electrónico informado para las búsquedas laborales es: busquedas@supermercadosarcoiris.com

La empresa recomienda verificar siempre la procedencia de cualquier mensaje recibido, evitar compartir información personal ante contactos sospechosos y no realizar pagos ni transferencias ante solicitudes vinculadas con supuestas oportunidades laborales.

Ante cualquier duda, las personas pueden acercarse directamente a cualquiera de las sucursales reales de Supermercados Arcoiris para verificar la información.

La prevención y la difusión de esta información son fundamentales para evitar que más personas sean víctimas de estas maniobras. Supermercados Arcoiris reafirma su compromiso con la comunidad y solicita la colaboración de todos para compartir esta advertencia.