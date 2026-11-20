La comuna de San Jerónimo Sud brindó a los vecinos nueva información sobre la situación económica y financiera, actualizando los informes que realiza periódicamente y que son de acceso público.

«Estamos compartiendo balances mensuales aprobados por la comisión contralor de cuentas, los mismos corresponden a los meses de junio y julio, como lo venimos haciendo hace años, a medida que se aprueban lo subimos a la página web y lo informamos por redes sociales», comentó la presidente comunal, Ana Belén Olmos.

Con cuentas ordenadas, una gestión eficiente y servicios de primer nivel, la comuna mantiene el superávit de la institución sin sacrificar inversiones en infraestructura y servicios.

Desde la comuna le recuerdan a los vecinos que toda la información vinculada a ordenanzas, balances, licitaciones públicas y noticias de interés, pueden encontrarla de manera simple y ordenada en su página web, y que pueden también encontrar la apertura de todas las licitaciones en el Facebook comunal.

La comuna invierte en más equipamiento para la seguridad de los vecinos

La comuna vecina a Roldán continúa invirtiendo en equipamiento para el centro de monitoreo, incorporando un nuevo lector de patentes, que se suma a los dos con los que ya cuenta la localidad, y a las 45 cámaras de video vigilancia.

«Con este nuevo equipamiento seguimos reforzando el sistema de monitoreo permanente con más tecnología, colaborando con la policía en la prevención del delito», contó Ana Belén Olmos.

Desde la comuna informaron que al monitoreo las 24hs., se suman los operativos de controles viales que se realizan periódicamente sobre la Ruta Nacional N° 9, y eventualmente dentro de la localidad.

Estos controles se efectúan de manera coordinada entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial, las fuerzas de seguridad de la Provincia de Santa Fe (Unidad Regional XVII) y la Guardia Urbana Comunal.

«Todas estas tareas preventivas se complementan directamente con el trabajo de nuestro Centro de Monitoreo, integrando tecnología e información en tiempo real para respaldar el despliegue de las fuerzas en el territorio», concluyó Olmos.