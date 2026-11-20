A través de un comunicado que fue publicado en las redes sociales, la ONG Padres Autismo Roldán expresó su preocupación por las situaciones que experimentaron diferentes familias al inscribir a sus hijos con discapacidad en escuelas secundarias de la ciudad. Apoyados en la normativa vigente, señalaron que las autoridades educativas deberían garantizar el cupo en la institución elegida, y no que el lugar en el aula deba ser sometido a sorteo. Si bien se encontraron con diferentes casos en colegios públicos y privados, aseguraron que estos ya pudieron ser resueltos.

“Es una pena que las instituciones de la ciudad desconozcan las leyes vigentes con respecto a los jóvenes con discapacidad. También pasa a nivel provincial y nacional”, dijo Sabrina Gammuto, responsable de la asociación, a El Roldanense. “Esta es una ciudad en pleno crecimiento que tiene pocas instituciones educativas, hay pocos cupos y casi siempre se va a sorteo. Las leyes dicen claramente que los jóvenes que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen que asegurarse su lugar en la escuela que la familia elija”, señaló.

Según expresó, las familias vivenciaron diferentes experiencias cuando quisieron inscribir a sus hijos. A algunas no se les aseguraba el lugar, y a otras se las desinformó acerca del título que los chicos podrían obtener el día de mañana. “Las secretarías de las instituciones deberían tener a mano las normas vigentes. Y, sobre todo, lo que pedimos siempre es la empatía y amorosidad a la hora de atender a los padres”, indicó. “Algunos saben lo que les corresponde por ley, pero otros no, y por eso se generan los desentendidos”, añadió.

En estos casos puntuales, la ONG pudo intervenir y dialogar con autoridades de las escuelas y del Ministerio de Educación provincial, el cual aseguran que actuó rápidamente. También, con la secretaría de Cultura local. “Los padres quedan en una situación desesperante y, por suerte, pueden recurrir a nosotros para que podamos asesorar y ayudar a que se resuelva”, pronunció Gammuto. “No son momentos agradables para las familias, con los miedos que conlleva inscribir a un hijo con discapacidad en un nivel secundario”, profundizó.

“Les informamos a los directivos de las instituciones sobre las leyes vigentes para que no vuelva a ocurrir. Por suerte nos escucharon y estos casos se pudieron resolver. Nuestro trabajo principal es ayudar a todas las familias posibles. Muchas de ellas se dieron cuenta de que había cosas que estaban mal”, afirmó Sabrina. “Es una realidad que pasa en todos lados, no estamos exentos, y por eso tenemos la responsabilidad de que no vuelva a suceder. Hemos avanzado muchísimo en materia de discapacidad en los últimos años”, aseveró.