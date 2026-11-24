El equipo masculino Sub 21 de CEVILS se consagró campeón del Torneo Oficial Anual de la Asociación de Voleibol de Rosario (AVR), al quedarse con la Copa de Oro de la divisional A2.

El conjunto roldanense, dirigido por Facundo Núñez, se impuso en la final frente a 25 de Mayo de Victoria, Entre Ríos, y coronó una gran campaña con la obtención del campeonato oficial de la Asociación Rosarina.

El título representa otro importante paso en el crecimiento del vóley masculino de CEVILS, que viene desarrollando un proyecto deportivo con fuerte protagonismo de sus categorías formativas.

Pero la historia todavía tiene otro capítulo. Este sábado, CEVILS volverá a enfrentarse con 25 de Mayo de Victoria, esta vez por la final de la categoría Sub 18, en una nueva oportunidad para que los juveniles del club roldanense vayan en busca de otro título.

Un presente que refleja el trabajo de jugadores, entrenadores y de toda una institución que sigue haciendo crecer el vóley en Roldán.