Este miércoles 25 de noviembre se llevará adelante una nueva jornada de trabajos programados sobre la red eléctrica de Roldán, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento general.

Según lo informado, la interrupción del suministro está prevista entre las 8 y las 14 horas y afectará a los vecinos de Puerto Roldán, Tierra de Sueños 2 y Tierra de Sueños 3.

Asimismo, otros barrios de la ciudad, además de los mencionados, podrían experimentar dos interrupciones momentáneas de aproximadamente 15 minutos cada una, como consecuencia de las maniobras operativas previstas para las 8 y las 14 horas.

Desde la empresa advirtieron que, en caso de condiciones meteorológicas desfavorables, las actividades programadas podrían ser suspendidas.

Por último, aclararon que el servicio eléctrico podrá restablecerse antes o después del horario establecido, dependiendo del desarrollo de los trabajos.