Los eternos rivales se enfrentarán en un amistoso el 13 de noviembre. En 1xBet preparamos un análisis del próximo partido especialmente para vos.

La vida después de Messi

El partido contra Benín marcó la última aparición del legendario capitán de la Albiceleste con la camiseta nacional. Messi convirtió de penal y tuvo un emotivo adiós ante los hinchas, dejando un legado inmenso: dos Copas América, la Copa del Mundo y la Finalissima.

Ahora Argentina tendrá que aprender a jugar sin Leo, quien no solo marcó una infinidad de goles, sino que también aportó creatividad al ataque. La transición puede llevar tiempo, pero hay jugadores muy talentosos que pueden convertirse en las figuras de una nueva generación. Entre ellos se encuentran Nico Paz, Gianluca Prestianni, Giuliano Simeone y otras jóvenes promesas. El amistoso ante Uruguay será una excelente oportunidad para darles rodaje y probar nuevas variantes tácticas.

La primera gran prueba de Forlán

La desastrosa campaña en la Copa del Mundo derivó en un cambio de entrenador para los Charrúas, que quedaron a cargo del ícono del fútbol uruguayo Diego Forlán. En su debut al frente del equipo, La Celeste cayó 3-1 ante Japón, pero después consiguió contundentes victorias frente a Corea del Sur (4-1) e India (6-1). Uruguay va saliendo de a poco del bache y empieza a mostrar un fútbol ofensivo más efectivo, aunque la presión intensa sigue siendo su principal arma. El duelo contra Argentina será la primera prueba de fuego para medir su evolución y comprobar qué tan preparado está para enfrentar a rivales de primer nivel.

Argentina llega en un gran momento

En sus últimos tres partidos, la Albiceleste venció a Bolivia, Burkina Faso y Benín, con 14 goles a favor y ninguno en contra. Se destacaron el delantero Lautaro Martínez, que marcó dos goles, y el volante Nico Paz, que convirtió en los tres encuentros.

Argentina demostró tener un enorme potencial ofensivo, pero Uruguay será un desafío mucho más exigente para nuestra Selección. El equipo de Diego Forlán apuesta por un fútbol de alta intensidad y cuenta con figuras como Fede Valverde, Ronald Araújo y Darwin Núñez.

La Albiceleste busca revancha ante Uruguay

El partido contra los Charrúas se disputará en Buenos Aires, en La Bombonera. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en ese estadio fue por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, cuando Uruguay se impuso por 2-0. Ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán tomar revancha de aquella derrota y darles una alegría a los hinchas.

Argentina y Uruguay tienen una rivalidad futbolística histórica, que le suma intensidad a cada encuentro. Aunque se trata de un amistoso, ambos equipos querrán demostrar su superioridad con una victoria.

Cuotas de 1xBet Argentina

Los locales parten como favoritos. La victoria de Argentina paga 1.5. Por su parte, el triunfo de Uruguay paga 5.83, mientras que el empate tiene una cuota de 3.69.

La Albiceleste y los Charrúas se enfrentarán el 13 de noviembre. ¡Alentá a nuestra Selección y, si querés vivirlo con más emoción, visitá el casino de 1xBet! Recordá apostar con responsabilidad para que la experiencia siga siendo divertida.