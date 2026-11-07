Tragedia en las sierras de Córdoba: hallaron sin vida a una mujer roldanense y su hijo de 6 años

Una profunda conmoción generó el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer de 39 años y de su hijo de 6 en el río, en inmediaciones del balneario La Pasarella, ubicado en barrio Villa Caeiro, en Santa María de Punilla.

Las víctimas fueron identificadas como Noelía Rocío Sánchez y su hijo Benicio Sánchez, oriundos de la localidad de Roldán, provincia de Santa Fe, quienes habían viajado a las sierras cordobesas para compartir unos días con familiares.

Según la información preliminar, el cuerpo de la mujer fue encontrado el viernes 6 de noviembre, alrededor de las 15:30, mientras que el del niño fue localizado este sábado 7 de noviembre, a las 9:30, luego de un intenso operativo de búsqueda desplegado por efectivos de la Policía de Córdoba.

En relación con las causas de los fallecimientos, el informe preliminar de autopsia practicado al cuerpo de la mujer determinó que murió por asfixia por inmersión.

En tanto, se aguardan los resultados de la autopsia realizada al menor, que permitirán establecer las causas de su muerte.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que trabaja para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio.