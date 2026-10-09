Tercera cancha techada, patio cervecero y nueva liga: el club de pádel San Andrés crece en Roldán
En enero cumplen su primer año. Emplazados sobre calle Formosa y Pellegrini, en el tiempo transcurrido se metieron de lleno en el deporte y hoy atraen jugadores de toda la región.
Quienes están al frente del club de pádel San Andrés no sabían nada del deporte hasta cortar cintas del lugar. Sin embargo, se engancharon enseguida con el furor del 20×10 y eso se nota: apostaron fuerte al techar la tercera cancha, mejoraron permanentemente las instalaciones para la comodidad de los jugadores y se ensamblaron a Apsos para profesionalizar sus torneos.
Juan Manuel Wilson, una de las caras visibles del lugar, cuenta las novedades y adelanta dos festejos que se vienen: en diciembre tienen pensado celebrar fin de año y en enero el primer aniversario del club.