Cómo son los dos nuevos colectivos que suma Roldán a su flota de urbanitos

La Municipalidad de Roldán presentó dos nuevos colectivos cero kilómetro que se sumarán al sistema de transporte urbano de pasajeros, con el objetivo de mejorar y potenciar la conectividad entre los distintos barrios de la ciudad.

Las unidades, que llegaron este viernes, fueron presentadas por el intendente Daniel Escalante junto a los ediles Carlos Manuel Alustiza, Marcelo Cristiani y Ana Carina Ziraldo, y comenzarán a prestar servicio durante los próximos días, una vez que cuenten con seguro y con los dispositivos satelitales que permiten el rastreo de las unidades y su seguimiento en vivo.

Se trata de la cuarta y quinta unidad adquiridas por la actual gestión municipal, en el marco de las acciones destinadas a renovar y fortalecer la flota de transporte urbano y brindar mejores condiciones de traslado a los vecinos. La compra de estos colectivos representa una inversión superior a los 500 millones de pesos, financiada con aportes del Programa Obras Menores del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

“Con estas incorporaciones, el Municipio continúa avanzando en la mejora del servicio, buscando facilitar la movilidad cotidiana y fortalecer la conexión entre los diferentes sectores de Roldán”, señaló Escalante sobre la adquisición de las nuevas unidades.