Entrega de semillas, artistas y hasta un fogón: este sábado hay encuentro de huerteros en el Paseo de las Ferias

La Municipalidad de Roldán, junto a CECLA N°6695 y la asociación civil Padres Autismo Roldán, invita a vecinos y vecinas a un nuevo encuentro entre huerteros.

La jornada contará con dos talleres abiertos a la comunidad: uno de introducción a buenas prácticas de manipulación de alimentos y otro de compostaje domiciliario.

Además, se desarrollarán distintas actividades, entre ellas la plantación de flores azules y un espacio de intercambio de semillas, saberes y sabores entre los participantes. La propuesta se completará con un fogón, la presencia de un artista invitado y entrega de semillas de estación.

Desde la organización remarcaron que la actividad requiere inscripción previa, y que busca fortalecer los lazos comunitarios en torno al cuidado del ambiente y la producción de alimentos de manera sustentable. Inscripciones al 341 653 6609.