1xBet triunfa en los SiGMA World Awards 2026 en Roma

1xBet estuvo entre los ganadores de los SiGMA World Awards 2026, donde recibió el reconocimiento en la categoría Mejor casa de apuestas deportivas. Este logro refleja los avances tecnológicos de la compañía y la confianza de millones de usuarios en todo el mundo.

Esta distinción fue posible gracias a las constantes mejoras de su plataforma de apuestas deportivas y al profundo conocimiento de las necesidades de sus clientes. 1xBet ofrece más de 1.000 eventos deportivos al día y más de 18.000 mercados de apuestas. Los usuarios pueden apostar en fútbol, baloncesto, hockey sobre hielo, tenis, deportes de combate, esports y Fórmula 1.

Además, pueden realizarse apuestas en vivo mientras se desarrollan los eventos y seguir las principales competencias deportivas a través de transmisiones en HD disponibles en el sitio web y en la aplicación. Los clientes también pueden participar en promociones periódicas que incluyen sorteos con la posibilidad de ganar dispositivos electrónicos, automóviles y premios en efectivo.

Entre los socios oficiales de 1xBet se encuentran el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain, La Liga, la Serie A, la FIBA, Volleyball World, el LOSC Lille y The MongolZ.

Un nuevo impulso para el crecimiento global

La compañía agradece sinceramente a su equipo por el trabajo en el desarrollo de sus productos, a los usuarios por elegir la plataforma y a sus socios por la confianza que han depositado en ella a lo largo de los años. Te esperan condiciones exclusivas para afiliados. Crezcamos juntos. ¡Únete a los líderes!

Para 1xBet, este reconocimiento también refuerza su compromiso de seguir desarrollando sus productos y adaptando sus servicios a las necesidades de los distintos mercados. La compañía busca continuar mejorando la experiencia de los usuarios y fortaleciendo la colaboración con sus socios de todo el mundo.