Recuperan un histórico inmueble del centro y se viene la Varieté Cultural de Roldán

El histórico edificio donde funcionó la sala de la banda volverá a tener una intensa vida cultural. Al menos esa es la idea de quienes forman parte de la biblioteca popular Marta Enrique, que desde el año 2023 tienen el espacio en comodato y encararon a pulmón reformas edilicias necesarias para que ese inmueble inactivo por más de 12 años pueda ponerse en pie.

Cuando en 2021 la actual gestión tomó el mando del Municipio prometió devolver las llaves del lugar clausurado al grupo original. Sin embargo ese grupo estaba ya disuelto y con miembros que aún permanecían con la iniciativa sumados a integrantes de Rememorar Roldán que habían empezado a armar la biblioteca, se armó un mix de ambos grupos y cambió el proyecto a biblioteca popular y centro cultural.

El principal escollo a sortear fue el estadio del edificio, que estaba casi en ruinas, con graves problemas de filtraciones, ente otros. Hoy se colocó membrana en los techos para evitar que llueva por dentro y pudieron acomodar los libros en uno de los salones de la planta alta.

Sin embargo, en un futuro cercano la idea es que la biblioteca funcione en la planta baja en el marco de un salón donde se podrán hacer micro recitales o incluso obras de teatro.

Así, el próximo sábado 21 harán una Varieté Cultural que, según contaron a El Roldanense, no se trata de una inauguración pero si del primer evento de visibilización del lugar con el objetivo de abrirlo a todos los roldanenses, mostrar lo que se viene haciendo, lo que se quiere hacer e intentar juntar fondos para seguir poniendo a punto el sitio.

A partir de las 20hs se cortará calle Rioja al 700 y habrá un buffet solidario: “Este espacio es de la comunidad y para la comunidad. Tu presencia y tu apoyo son fundamentales para que la cultura siga teniendo un lugar propio en nuestra ciudad. ¡Vení a pasar una noche hermosa y formá parte de esta reconstrucción!”, invitaron.