Roldán en lo más alto: patinadoras del CCUP se consagraron campeonas nacionales

El patín de Roldán volvió a destacarse a nivel nacional. Once alumnas del grupo de competición del Centro Cosmopolita Unión y Progreso participaron, entre el 13 y el 17 de agosto, del Nacional del Comité de Clubes Autónomos de Patín, realizado en la provincia de Mendoza.

Las deportistas llegaron a esta instancia luego de superar las correspondientes clasificaciones provinciales y representaron a la institución en las disciplinas de show, danza y libre, bajo la conducción de la profesora Noelia Leidi.

Uno de los resultados más destacados llegó de la mano del grupo Show Small Infantil, que se consagró campeón nacional tras obtener el primer puesto en su categoría.

También hubo excelentes actuaciones en la competencia individual. En la disciplina danza, Mía Barrionuevo se consagró campeona nacional en categoría Cadete, mientras que Jazmín Placente alcanzó el tercer puesto en la misma categoría.

En la disciplina libre, las representantes de Unión y Progreso también lograron importantes posiciones, cada una dentro de sus respectivas edades y categorías. Mía Barrionuevo y Emilia Méndez obtuvieron el primer puesto; Jazmín Placente, Luz Mayol y Sofía Barrionuevo finalizaron segundas; mientras que Isabella Posetti consiguió el tercer lugar.

Por su parte, Lara Torres alcanzó el cuarto puesto, Martina Masabeu terminó quinta, Estefanía Romano Ancaobtuvo la séptima posición, Kiara Alegre finalizó octava y Guillermina Luna se ubicó en el puesto número 12.

De esta manera, la delegación regresó de Mendoza con títulos nacionales, podios y destacadas actuaciones individuales, coronando una competencia que volvió a colocar al patín del Centro Cosmopolita Unión y Progreso entre los protagonistas a nivel nacional.