Para disfrutar las tradiciones argentinas: el encuentro de asadores en Estancia Damfield tiene nueva fecha

El tradicional Encuentro de Asadores Funense confirmó su nueva fecha. La cuarta edición del evento se llevará a cabo el sábado 22 de agosto, desde las 10 horas, en Estancia Damfield, Funes, luego de haber sido reprogramada por cuestiones climáticas.

La propuesta invita a disfrutar de una jornada dedicada a una de las grandes tradiciones argentinas: el asado, el encuentro y la vida en familia. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a asadores, familias y visitantes en una jornada pensada para compartir alrededor del fuego.

Durante el encuentro habrá una variada propuesta de actividades para todas las edades, que incluirá Feria La Camerlia, inflables para los más chicos, música, shows de baile, patio gastronómico y diferentes propuestas para disfrutar durante toda la jornada.

Durante el encuentro habrá una variada propuesta de actividades para todas las edades, que incluirá Feria La Camerlia, inflables para los más chicos, música, shows de baile, patio gastronómico y diferentes propuestas para disfrutar durante toda la jornada.

Además, continúa abierta la convocatoria para quienes quieran participar como asadores,

representando a su estancia y formando parte de esta celebración de las tradiciones

gastronómicas argentinas.

📅 Sábado 22 de agosto

⏰ Desde las 10 h

📍 Estancia Damfield – Funes

🎟 Entrada libre y gratuita

El 4° Encuentro de Asadores Funense propone una vez más una jornada para encontrarse, compartir y disfrutar de la cultura del asado en un entorno pensado para toda la familia.