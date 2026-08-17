Roldán: la Ruta A012 estará totalmente cortada por obras entre la 9 y calle Gálvez
El corte comenzará el martes 18 de agosto, a las 10, y se recomienda a los conductores consultar el mapa de desvíos habilitados para evitar demoras.
La Municipalidad de Roldán informa que, por trabajos de reparación en la Ruta Nacional A012, la vía quedará totalmente cortada entre Ruta 9 y calle Gálvez, sin acceso ni circulación en ese tramo.
Esto se da luego de que el Gobierno nacional le cediera la ruta al Gobierno provincial el pasado 22 de julio, y los trabajos que se realizarán forman parte del paquete de obras que se inició el 23 de julio.
Todos los accesos a la RNA012 estarán cerrados, entre ellos Río Paraná, Bv. Pellegrini, Tilcara, Los Plátanos, R. Cesarini, Oscar Gálvez, Río Uruguay, Río de la Plata y Río Negro, además de los cruces con Ruta 9.
Para el tránsito liviano, el desvío estará habilitado por Ruta 9, Fiambalá y Río Salado. El tránsito pesado, con destino al Parque Industrial, deberá desviarse por Ruta 9, Sargento Cabral/Fray Luis Beltrán y Gálvez.
Desde el Municipio remarcaron que el tránsito que utilice los desvíos e intente reingresar a la Ruta A012 solo podrá circular hasta la altura del Parque Industrial, quedando inhabilitado el paso hacia el resto del tramo.
Los trabajos corresponden al arreglo del paso a nivel y de la traza en el tramo mencionado.
Se recomienda a los vecinos y conductores consultar el mapa de desvíos disponible para planificar sus recorridos y evitar demoras.