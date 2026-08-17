Roldán: la Ruta A012 estará totalmente cortada por obras entre la 9 y calle Gálvez

La Municipalidad de Roldán informa que, por trabajos de reparación en la Ruta Nacional A012, la vía quedará totalmente cortada entre Ruta 9 y calle Gálvez, sin acceso ni circulación en ese tramo.

Esto se da luego de que el Gobierno nacional le cediera la ruta al Gobierno provincial el pasado 22 de julio, y los trabajos que se realizarán forman parte del paquete de obras que se inició el 23 de julio.

Todos los accesos a la RNA012 estarán cerrados, entre ellos Río Paraná, Bv. Pellegrini, Tilcara, Los Plátanos, R. Cesarini, Oscar Gálvez, Río Uruguay, Río de la Plata y Río Negro, además de los cruces con Ruta 9.

Para el tránsito liviano, el desvío estará habilitado por Ruta 9, Fiambalá y Río Salado. El tránsito pesado, con destino al Parque Industrial, deberá desviarse por Ruta 9, Sargento Cabral/Fray Luis Beltrán y Gálvez.

Desde el Municipio remarcaron que el tránsito que utilice los desvíos e intente reingresar a la Ruta A012 solo podrá circular hasta la altura del Parque Industrial, quedando inhabilitado el paso hacia el resto del tramo.

Los trabajos corresponden al arreglo del paso a nivel y de la traza en el tramo mencionado.

Se recomienda a los vecinos y conductores consultar el mapa de desvíos disponible para planificar sus recorridos y evitar demoras.