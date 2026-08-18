Abrieron una cuenta de instagram y armaron un flyer para anunciar la primera batalla de “farmear aura” en Roldán

Una nueva convocatoria comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención en Roldán. Desde la cuenta de Instagram @batalla.auraroldan, creada recientemente y que por el momento cuenta con apenas un seguidor, anunciaron la realización de la primera batalla de “farmear aura” en la ciudad.

De acuerdo al flyer difundido por el perfil, el encuentro estaría previsto para el próximo sábado 22 de agosto, aunque hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre la organización ni otros detalles de la convocatoria.

Las denominadas batallas para “farmear aura” forman parte de una tendencia que se viralizó en las redes sociales y que comenzó a replicarse principalmente entre los más jóvenes en diferentes ciudades y localidades.

El fenómeno se suma a otras movidas nacidas en plataformas digitales que rápidamente pasan de la pantalla a convocatorias presenciales. En Roldán existe un antecedente reciente: la anunciada reunión de Therians, que generó una fuerte repercusión en redes pero que finalmente no llegó a concretarse como se esperaba.

Ahora, una nueva tendencia parece buscar su versión roldanense. Con una cuenta recién estrenada, un flyer circulando y una fecha anunciada, quedará por verse si esta vez la convocatoria virtual logra convertirse efectivamente en una “batalla” presencial.