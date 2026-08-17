Talento roldanense en Rosario: jóvenes acróbatas brillaron en una competencia de Flavio Mendoza

Un grupo de jóvenes acróbatas participó de una competencia vinculada a Flavio Mendoza que se desarrolló el pasado 5 de agosto en Rosario, en la sede de Central ubicada en la zona de Cruce Alberdi. La delegación tuvo una destacada actuación y consiguió diferentes reconocimientos durante una jornada marcada por las bajas temperaturas.

El grupo estuvo integrado por Camila Mas, Delfina Maragliano, Camila Cassano, Valentina Mariño, Martina Part, Helena Osorio, Felicitas Giugge D’Onofrio, Malvina Pelozo, Renata Zappalá, Lourdes Angelero, Catalina Ross, Francesca Silva, Eva Cabral, Delfina Juzefiszyn y Lola Núñez.

A pesar del intenso frío, las jóvenes lograron desplegar todo el trabajo realizado durante los entrenamientos y tuvieron una destacada presentación sobre el escenario.

“Fue un día de mucho frío, pero las niñas supieron sacar el calor de adentro para dejar todo en el escenario y brillar”, expresó la profesora Flavia al referirse a la experiencia.

La participación dejó además importantes resultados para el equipo: obtuvieron el premio al mejor vestuario, además de un primer puesto, un segundo puesto y diferentes terceros lugares en las categorías en las que participaron.

La docente remarcó especialmente la evolución que observa en sus alumnas y el compromiso que mantienen con la disciplina. “Estoy muy orgullosa por el trabajo que realizan las niñas. Se ve el progreso día a día y la pasión que llevan por las acrobacias aéreas”, señaló.

También puso en valor el acompañamiento de quienes están detrás de cada entrenamiento, viaje y competencia. “Estoy agradecida siempre con el apoyo de las familias, que es un pilar fundamental”, sostuvo.

La actividad, sin embargo, no se detiene. El grupo ya comenzó a trabajar de cara a su próximo desafío competitivo, previsto para octubre nuevamente en la ciudad de Rosario.

“Ahora nos seguimos preparando para octubre, cuando tenemos otra selectiva en Rosario, así que no paramos. Este 2026 es nuestro”, afirmó la profesora, reflejando el entusiasmo con el que las jóvenes afrontarán la segunda parte del año.