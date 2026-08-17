Roldán lleva la gestión de residuos a los jardines de infantes

La Municipalidad de Roldán, a través del área de Medio Ambiente, continúa desarrollando el proyecto de gestión de residuos en instituciones educativas, una iniciativa que busca promover hábitos responsables y conciencia ambiental desde edades tempranas.

Luego de haber sido implementado durante el año pasado en todas las escuelas primarias de la ciudad, el programa se extenderá durante 2026 a los jardines de infantes públicos de Roldán.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe y de la diputada provincial Silvana Di Stefano.

En el marco del proyecto, ya fueron entregados dispositivos destinados a la separación de residuos en los jardines Nº 302, Nº 344 y Nº 359, además de las instituciones Huellitas, Pedro Durst y Juan XXIII.

La propuesta contempla un período de dos meses de trabajo específico con cada establecimiento, además de tareas de seguimiento y mantenimiento que se extenderán hasta fin de año. Los primeros talleres educativos comenzarán la próxima semana.

También está prevista una visita al relleno sanitario de Ricardone junto a equipos directivos y docentes, con el objetivo de conocer de cerca el circuito y tratamiento de los residuos. Como cierre de la iniciativa, se realizará una instancia en la que las instituciones podrán compartir las experiencias y aprendizajes obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

Desde el área de Medio Ambiente municipal destacaron la importancia de incorporar la gestión responsable de los residuos desde los primeros años de formación. Asimismo, señalaron que conceptos vinculados con la sostenibilidad, la economía circular, el reciclaje y el compostaje son incorporados con facilidad por los niños y reciben una buena respuesta por parte de las instituciones educativas.

Además, resaltaron el compromiso de los equipos docentes, considerados una pieza fundamental para que las prácticas ambientales trabajadas durante los talleres puedan trasladarse a la vida cotidiana de los alumnos y sus familias.