El Niño: la Municipalidad continúa con una intensiva planificación de limpieza en desagües

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Subsecretaría de Planeamiento y Urbanismo, continúa con una amplia planificación de limpieza y rectificación de desagües estructurales, de manera preventiva ante el anuncio de la llegada del fenómeno «El Niño».

Según destacaron desde el Municipio, se está trabajando de manera intensa en la limpieza de los canales y desagües troncales. Esta planificación responde a una articulación permanente con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe.

Desde el Municipio detallaron que esta semana se avanzó en la limpieza de los canales laterales a Ruta 9, en Camino de los Vascos entre Ruta 9 y San Martín, en calle Echagüe entre Ruta 9 y Larrea, y que ya se está trabajando sobre calle Larrea. Todo esto forma parte de una canalización estratégica que permite escurrir el agua de Villa Flores.

Además, se avanzó sobre la canalización de calle Pillahuinco, clave para el desagüe del barrio Acequias del Aire, y se comenzó con el zanjeo de las calles transversales. A su vez se limpió una acequia de calle San Sebastián en el barrio El Molino.

Desde el estado local remarcaron que durante las próximas semanas los trabajos continuarán en distintos puntos de la ciudad.

En los últimos días, además, el intendente Daniel Escalante se reunió con Oscar Monjelat, director del grupo Caza Tormentas del Sur, para informarse sobre la evolución de El Niño. La charla giró en torno a las consecuencias que podría traer el fenómeno sobre la localidad, con el objetivo de delinear un plan de alerta temprana a nivel local.