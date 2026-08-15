Obrero accidentado en Tierra de Sueños 3: cómo ocurrió el hecho que casi le cuesta la vida al trabajador

Un trabajador de 35 años resultó lesionado este viernes por la tarde mientras realizaba tareas en la construcción de la nueva Escuela Secundaria, ubicada en la intersección de Inclusión y Bv. Tierra de Sueños, en Tierra de Sueños 3, Roldán.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:44, cuando el operario de 35 años se encontraba en la segunda planta realizando tareas relacionadas con la colocación de losas. En un momento, mientras permanecía sobre una viga, habría perdido el equilibrio y caído en un hueco existente en el sector.

El trabajador quedó suspendido por el arnés de seguridad, aunque una de las losas que se encontraba manipulando cayó sobre él y lo golpeó principalmente en el costado izquierdo del cuerpo. Según el encargado, el trabajador permaneció consciente en todo momento.

Ante la situación, intervino personal de Bomberos, que ascendió hasta el sector donde se encontraba el operario y realizó las tareas de inmovilización y aseguramiento. Posteriormente, mediante la utilización de un montacargas, lograron descenderlo hasta la planta baja.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT), de la.Guardia Urbana local y personal del SAMCo Roldán. La médica a cargo de la ambulancia realizó una primera evaluación y dispuso el traslado del trabajador al centro de salud local para recibir atención médica de mayor complejidad.

El procedimiento contó con la intervención de Bomberos, PAT y personal sanitario, quienes trabajaron de manera coordinada para rescatar y asistir al obrero accidentado.