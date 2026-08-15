Robo a la heladería Yampi: el ladrón volvió a actuar al día siguiente y fue detenido

Un día después del robo del martes a la heladería Yampi ubicada sobre la colectora de A012, el mismo ladrón se llevó un parlante de una forrajería en el casco urbano. Minutos después, fue detenido gracias al trabajo de la Central de Monitoreo.

Las imagenes captadas por las cámaras ubicadas en diferentes puntos de la ciudad fueron analizadas por Fiscalía y de esa comparación surgió que se trataba del mismo ladrón, el cual tenía antecedentes recientes por robo y venia de cumplir condena en Carcarañá.

El dueño de la heladería ya fue anoticiado de la detención del presunto culpable y fue llamado a declarar. Días atrás, había contado a El Roldanense que, durante el hecho, le habían sustraído el dinero de la caja y dos celulares.