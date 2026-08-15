El Plan Integral con intervenciones “barrio por barrio” que dispuso el municipio en Roldán

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, llevó adelante una intervención integral en los barrios Los Indios y Estancia II.

Los trabajos realizados abarcaron la intervención completa de la calzada sobre las calles Diaguitas, Calchaquíes, Guaraníes, Timbúes, Onas y Los Sauces, y en el caso de calle Querandíes, entre Onas y Matacos, con zanjeo y limpieza de desagües, abovedado de la vía para evitar la acumulación de agua, y estabilizado y ripiado.

A su vez, se renovó por completo el sistema de alumbrado público, con la colocación de 106 nuevas columnas, 106 nuevos artefactos led de 150 W y el tendido eléctrico nuevo por más de 450 metros. En este caso, se intervino por completo sobre las calles Diaguitas y Calchaquíes, mientras que desde el Municipio anunciaron que próximamente se iluminará calle Timbúes.

Según detalló el secretario de Servicios Públicos, Sebastián Martín, estos trabajos responden a un plan de intervenciones que el Municipio lleva adelante de manera planificada, barrio por barrio.

«Esta intervención forma parte de un trabajo planificado que venimos desarrollando barrio por barrio, en conjunto entre distintas áreas del Estado municipal. En paralelo a estas obras, también se realizaron tareas de poda de baja complejidad dentro del barrio, que responden a esta misma lógica de planificación integral», sostuvo Martín.

El encargado del área de Servicios Públicos detalló también: «Vamos a continuar con este programa de manera integral en los barrios, ya tenemos establecidas las prioridades con los reclamos de cada barrio. Hoy los recursos humanos y el parque automotor están abocados a los trabajos del fenómeno El Niño, con la limpieza de canales y desagües de primer nivel, como lo son los troncales estructurales, y luego se avanzará con lo secundario, como son las zanjas frente a los domicilios».