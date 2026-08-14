Un obrero se accidentó en la construcción de la escuela de TDS 3 y fue trasladado al hospital

Un obrero cayó desde una posición de altura en la construcción de la escuela en el barrio Tierra de Sueños 3.

Fue llevado inmediatamente al hospital de la ciudad, donde le diagnosticaron traumatismos de tórax sin lesiones comprobables en rayos X.

Estable, fue trasladado a Rosario por su ART. Allí continuará en observación y se le realizarán estudios complementarios.