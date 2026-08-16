Se acerca el tradicional almuerzo a beneficio del hospital de Roldán: el menú del evento cómo conseguir las tarjetas

La cooperadora del Hospital de Roldán anunció la fecha del almuerzo a beneficio del nosocomio local. Será el próximo domingo 13 de septiembre en el SUM del Paseo de la Estación, desde las 13 horas. Las tarjetas de la tradicional jornada, que se realiza una vez por año, ya están a la venta.

El menú del evento, denominado “Sabores que Curan”, tendrá una empanada como entrada para luego dar lugar al pollo con ensalada y al postre. Habrá servicio de buffet, con la posibilidad de comprar bebidas y tortas. Desde la organización señalaron que es necesario llevar cubiertos.

Durante el almuerzo y la sobremesa habrá shows en vivo, sorteos, regalos y un gran bingo. Las entradas tienen un valor de $25.000 y se pueden adquirir contactando con Matilde González al 3416422251.