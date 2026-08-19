Corte programado de energía en Roldán: qué barrios estarán afectados este miércoles

Este miércoles 19 de agosto se llevará adelante un corte programado del servicio eléctrico en distintos sectores de Roldán, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura.

Según informó la Empresa Provincial de la Energía (EPE),las tareas se desarrollarán entre las 8 y las 14 y estarán destinadas al despeje de electroductos, mejoras en las instalaciones y mantenimiento general.

Los sectores alcanzados por la interrupción serán Santa Teresa, Las Acequias lado sur, Parque Esmeralda, Travattore Giandoménico, San Eduardo, María Esther, Las Estacas, El Troncal, Los Olmos, Maíz, El Cielo y Los Aromos lado oeste.

Además, se advirtió que otros sectores de la ciudad podrían registrar dos interrupciones temporales de aproximadamente 15 minutos, previstas alrededor de las 8 y las 14, como consecuencia de maniobras operativas necesarias para llevar adelante los trabajos.

Desde la empresa indicaron que, en caso de registrarse malas condiciones climáticas, las tareas podrán ser suspendidas y reprogramadas.

Asimismo, se aclaró que el servicio eléctrico podría ser restablecido antes o después de las 14, dependiendo del desarrollo de los trabajos previstos durante la jornada.