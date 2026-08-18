Roldán: Escalante y Di Stéfano valoraron los avances de las obras en la ruta A012

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, y la diputada provincial, Silvana Di Stefano destacaron las obras de reparación de la Ruta Nacional A012, que el Gobierno de Santa Fe realiza sobre la traza luego de que el Gobierno nacional cediera a la Provincia los derechos para mantener y administrar la traza por un período de 20 años.

Las intervenciones contemplan tareas sobre el pavimento de hormigón, bacheo, sellado de grietas, reparación del paso a nivel y reposición de luminarias. Las obras están a cargo de la empresa Pose, adjudicataria de la licitación, y demandan una inversión cercana a los $5.000 millones, con un plazo estimado de ejecución de entre seis y siete meses.

“Para Roldán, que durante tanto tiempo tuvo que convivir con el deterioro de la A012, estas obras son una muy buena noticia. Es una ruta estratégica, no solamente para nuestros vecinos, sino también para la producción y para el tránsito que conecta a toda la región con el complejo portuario”, señaló Escalante.

En el mismo sentido, Di Stefano también destacó las tareas y recordó el trabajo realizado desde la Legislatura para reclamar una solución para la A012: “Ante la falta de respuestas, la Provincia se hace cargo y trae soluciones. Hoy tenemos una decisión política concreta: poner recursos, poner una empresa a trabajar y comenzar a reparar una ruta que durante años estuvo esperando respuestas”, afirmó la legisladora.

Como parte de las tareas, desde este martes 18, la Ruta A012 permanecerá totalmente cortada en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 9 y calle Gálvez a la altura de Roldán. También permanecerán cerrados los accesos a la A012, entre ellos Río Paraná, Bv. Pellegrini, Tilcara, Los Plátanos, R. Cesarini, Oscar Gálvez, Río Uruguay, Río de la Plata y Río Negro, además de los cruces con Ruta 9.

Para el tránsito liviano, el desvío habilitado será por Ruta 9, Fiambalá y Río Salado. En tanto, el tránsito pesado con destino al Parque Industrial deberá utilizar Ruta 9, Sargento Cabral/Fray Luis Beltrán y Gálvez.

Ante estas modificaciones, se recomienda a vecinos, transportistas y conductores consultar previamente el mapa de desvíos habilitados y planificar sus recorridos para evitar demoras.

De la recorrida participaron, además de Escalante, la jefa de Gabinete, Marisabel Mendoza, y el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel Alustiza, entre otros.