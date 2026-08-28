Di Stefano: “En Santa Fe dimos un paso histórico para modernizar y fortalecer el sistema electoral”

Tras conocerse la aprobación definitiva del nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos de la provincia por parte del Senado, la diputada provincial Silvana Di Stefano destacó la sanción del proyecto que moderniza el sistema democrático, ordena la normativa vigente y la adapta a la nueva Constitución.

“Dimos un paso histórico para modernizar, agilizar y fortalecer el sistema electoral. Este no es el Código de un gobierno ni de un sector político, es una herramienta para todos los santafesinos”, sostuvo Di Stefano.

En ese sentido, la presidenta del Bloque de la UCR recordó que en su trayecto por la Cámara de Diputados, el proyecto obtuvo 43 votos positivos. Según expresó, la gran mayoría de los bloques entendió que la norma “defiende algo fundamental que es el derecho de cada ciudadano a votar con libertad, igualdad y confianza en sus instituciones”.

La diputada explicó que entre las principales modificaciones se encuentra el piso requerido: en las Primarias se deberá superar el 1% para acceder a las Generales mientras que la distribución de cargos será entre quienes alcancen el 4%. Otro cambio sustancial es la implementación del voto joven, que reconoce formalmente el derecho de los santafesinos de 16 y 17 años a participar en las elecciones provinciales.

Además, la norma sancionada fortalece a la Justicia Electoral ya que la designación del Secretario Electoral requerirá el acuerdo de la Legislatura. Por otra parte, fija una obligatoriedad a los candidatos a gobernador para debatir públicamente sus propuestas.

En cuanto a la elección de los candidatos, en las PASO se mantendrán cinco boletas, una por cada categoría, mientras que en las generales habrá tres (una para gobernador, vicegobernador y diputados provinciales; otra para senador; y una tercera para intendente y concejales). Por otra parte, se incluye como novedad que en las Primarias, una misma precandidatura a gobernador podrá presentarse en hasta tres fórmulas con diferentes precandidatos a vicegobernador.

“Este proyecto, consensuado y apoyado por la mayoría de los partidos políticos, representa un paso hacia un sistema electoral más moderno, transparente y acorde a las nuevas demandas de la sociedad santafesina”, concluyó Di Stefano.