Acusan al contador de Los Monos por maniobras de lavado de dinero narco con dos inmuebles ubicados en Roldán

Mariano Ruiz (50), un hombre vinculado con el núcleo duro del clan Cantero –la familia que comanda la banda de Los Monos–, transitará el nuevo proceso que se le sigue por lavado de activos en su casa, al menos por los próximos 120 días. Es un hombre que fue definido como asesor comercial, lavador de dinero o “contador” de Los Monos en los tiempos de apogeo del hoy alicaído clan criminal. Algunas de sus operaciones se realizaron en inmuebles de Roldán.

Su detención, solicitada por fiscales federales y concretada en Larrechea al 800 el 11 de agosto, se dio poco después del arresto de otro opaco personaje rosarino con un perfil similar, aunque acaso un poco más alto: el “empresario” Leandro “Lelo” Pérez, aprehendido en la exclusiva Torre Aqualina. Ruiz fue imputado por una serie de presuntas maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La imputación alcanzó también a su pareja, Teresa (44), y a su hijo Agustín (28), a quienes los investigadores ubicaron como testaferros.

Junto a la compraventa de diferentes vehículos, la pareja adquirió un lote de 363,21 metros cuadrados en el barrio semiabierto Tierra de Sueños 3, en Roldán, cuya titularidad fue puesta a nombre de Pérez. La operación se concretó el 14 de enero de este año por 20 millones de pesos, un monto que los fiscales consideraron “subvaluado”.

El hijo, Agustín, también fue ubicado como presunto testaferro por poner a su nombre un inmueble situado en Canales al 1500, en Acequias del Aire, Roldán. La propiedad tiene 407,26 metros cuadrados y fue adquirida el 28 de octubre de 2024 por 30 mil dólares, otro monto considerado “subvaluado” por los fiscales.

Fuente: Rosario 3