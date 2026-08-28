Tragedia sobre la autopista: quién era el hombre que murió atropellado por un camión

Un trágico siniestro vial se registró durante la noche del jueves 27 de agosto sobre la Autopista Rosario-Córdoba, a la altura de la ciudad de Roldán, donde un hombre de 62 años perdió la vida tras ser embestido por un camión.

De acuerdo con el parte informativo de la Policía de la Provincia de Santa Fe, el hecho ocurrió alrededor de las 22.50, sobre la mano que circula en dirección hacia Córdoba, en inmediaciones de la intersección con calle San Sebastián.

La víctima fue identificada como Pablo Truccolo, con domicilio en calle Del Aire al 300, en Roldán. Al momento de la llegada de los efectivos policiales, el hombre se encontraba tendido sobre la banquina y aparentemente sin signos vitales.

Según consta en el informe policial, el conductor del camión manifestó que circulaba por la autopista cuando, a la altura de Roldán, observó desde la banquina derecha a una persona que caminaba en dirección hacia el vehículo.

Siempre de acuerdo con el relato incorporado a las actuaciones, el camionero habría realizado una brusca maniobra con la intención de evitar el impacto, aunque no logró esquivarlo. La víctima habría sido alcanzada por el espejo retrovisor derecho y el guardabarros del rodado.

Tras avanzar algunos metros, el conductor detuvo la marcha y dio aviso al 911. Posteriormente, indicó a los agentes el sector aproximado en el que se encontraba la persona.

Personal policial caminó algunos metros hacia el oeste y encontró a Truccolo tendido sobre la banquina. A partir de allí se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias precisas en las que ocurrió el fatal episodio.

El conductor, un hombre de 47 años, quedó aprehendido en el marco de una causa caratulada inicialmente como homicidio culposo, mientras continúa la investigación del hecho.