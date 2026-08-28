Rompieron un vidrio, manotearon celulares de un local céntrico y a las pocas horas fueron detenidos

Dos ladrones rompieron con una piedra el vidrio de un local céntrico y se llevaron unos cinco celulares. Sucedió a primera hora de la mañana de este viernes, por calle Sarmiento al 716, y los implicados en el hecho fueron detenidos a las pocas horas tras un trabajo conjunto entre Monitoreo, la Comisaría Sexta y el Comando Radioeléctrico.

Los dueños del comercio se enteraron de lo sucedido cuando las maestras del jardín que está enfrente llamaron para avisarles. Inmediatamente llegaron al negocio y, tras constatar los destrozos y el robo, decidieron radicar la denuncia.

La policía preservó el lugar en un primer momento. La Central de Monitoreo detectó que dos jóvenes que andaban en bicicleta rompieron el cristal y consumaron el robo pasadas las 4 de la madrugada. Luego, fueron aprehendidos a media mañana en el barrio Villa Flores.

Ambos se encuentran en la Comisaría Sexta a disposición de la Justicia.