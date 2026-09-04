Roldán proyectará un documental que recorre sus 160 años de historia

La Municipalidad de Roldán invitó a toda la comunidad a participar de la presentación y proyección del documental “Roldán, de tierra y fierro”, una producción realizada especialmente en el marco del 160.º aniversario de la ciudad.

La actividad se desarrollará el viernes 4 de septiembre, a las 20, en el Cine Teatro de la Casa de la Cultura. La entrada será libre y gratuita.

Dirigido por Abel Suriani, el documental reúne testimonios de vecinos y vecinas para reconstruir parte de la historia de Roldán a través de sus recuerdos, vivencias y experiencias.

La producción busca recuperar las voces de quienes fueron protagonistas del crecimiento y la transformación de la ciudad, además de poner en valor la memoria y la identidad de la comunidad roldanense.

Desde el Municipio convocaron a los vecinos a compartir esta propuesta audiovisual y formar parte de una jornada especial para celebrar y recordar los 160 años de historia de Roldán.