La Ciudad

Cambios en la cúpula del Comando local: hay nuevos jefes policiales en Roldán

Se trata del tercer cambio en lo que va del año.

29 DE agosto DE 2026

El Comando Radioeléctrico tiene nueva cúpula en Roldán desde la semana pasada: el subjefe Marcos Agüero que había asumido en mayo pasó a cumplir funciones en Luis Palacios y su lugar en la ciudad es ocupado por Matías Lottito, quien era el segundo de Agüero.

Junto a Lottito también forma parte de la cúpula policial local la subjefa Andrea Ramírez.

Se trata del tercer cambio en el año y, según informaron autoridades policiales, se trata de traslados y habituales en la fuerza.

En marzo, Leonardo Cañete había dejado su cargo de jefe del Comando Radioeléctrico local y fue reemplazado por Alejo Depetri, quien luego cedió su lugar a Agüero.

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