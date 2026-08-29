Cambios en la cúpula del Comando local: hay nuevos jefes policiales en Roldán

El Comando Radioeléctrico tiene nueva cúpula en Roldán desde la semana pasada: el subjefe Marcos Agüero que había asumido en mayo pasó a cumplir funciones en Luis Palacios y su lugar en la ciudad es ocupado por Matías Lottito, quien era el segundo de Agüero.

Junto a Lottito también forma parte de la cúpula policial local la subjefa Andrea Ramírez.

Se trata del tercer cambio en el año y, según informaron autoridades policiales, se trata de traslados y habituales en la fuerza.

En marzo, Leonardo Cañete había dejado su cargo de jefe del Comando Radioeléctrico local y fue reemplazado por Alejo Depetri, quien luego cedió su lugar a Agüero.