Así fue el robo de celulares en el local céntrico de Sarmiento llegando a Urquiza

Personal policial, junto con imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo de la ciudad de Roldán, logró esclarecer un hecho de robo ocurrido en la madrugada de este viernes en un local comercial ubicado en la intersección de Sarmiento y Urquiza.

A partir del seguimiento realizado por el sistema de videovigilancia local, se logró identificar a dos hombres que habrían sido los autores del hecho, tras dañar la vidriera del comercio y sustraer varios celulares que se encontraban exhibidos. El monitoreo permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos por distintos puntos de la ciudad hasta ubicar la vivienda a la que se habrían dirigido tras el hecho.

Con esta información, personal policial se constituyó en el lugar y procedió a la identificación de los sospechosos. Ambos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.