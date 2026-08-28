Roldán tiene nuevo régimen simplificado para habilitar comercios en la ciudad

El Concejo de Roldán aprobó este martes un nuevo régimen simplificado para la habilitación de comercios, industrias y servicios en la ciudad. La normativa incorpora una plataforma digital de trámites, habilitación express y mayor vigencia de las habilitaciones comerciales.

La iniciativa surgió del bloque de Concejales “Unidos” integrado por Carlos Manuel Alustiza, Carina Ziraldo, Marcelo Cristiani y Mariel Reijember.

El Proyecto de Ordenanza, aprobado el pasado martes, establece un nuevo Régimen Simplificado para la Habilitación de Comercios, Industrias y Servicios, incorporando herramientas que buscan facilitar y agilizar los trámites para quienes desarrollan una actividad económica en Roldán.

Entre las principales modificaciones se destacan:

# Plataforma web de habilitaciones: permitirá iniciar y gestionar trámites de manera digital, cargar documentación y acceder a formularios, requisitos y certificados.

# Habilitación Express: para comercios y actividades de bajo riesgo con una superficie de hasta 200 m², simplificando el proceso.

# Mayor vigencia de las habilitaciones: se extiende de 5 a 10 años, brindando mayor previsibilidad y reduciendo la necesidad de renovaciones frecuentes.

# Flexibilización en la presentación de planos: cuando las modificaciones no sean estructurales, podrá presentarse un croquis en reemplazo del plano.

# Separación entre habilitación comercial y regularización de planos: evitando que ambas cuestiones deban resolverse en un único trámite.

“Con estas modificaciones buscamos reducir la burocracia, facilitar la formalización y hacer más accesible el proceso de habilitación, manteniendo los controles necesarios de seguridad, higiene y salubridad”, destacaron los ediles.