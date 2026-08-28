Este domingo Roldán celebra las infancias: horarios del transporte urbano y cortes de tránsito
El festejo comienza al mediodía y tendrá inflables, juegos, shows y sorteos. En la nota, la info sobre el Urbanito y los cortes de calles.
El próximo domingo 30 de agosto, la Municipalidad de Roldán celebrará el Día de las Infancias en el SUM del Paseo de la Estación.
El encuentro contará con shows infantiles, sorteos, juegos inflables, juegos deportivos y mucho más. La celebración comenzará a las 12:30, para que las familias puedan acercarse a disfrutar, y habrá puestos de food trucks disponibles desde primera hora.
Cortes de tránsito
Por motivo de las celebraciones, se dispusieron distintos cortes de tránsito en:
Bv. Pellegrini y Brown
Bv. Pellegrini y Berni
Bv. Pellegrini y Las Heras
Bv. Pellegrini y Avellaneda
Bv. San Martín y Urquiza
Bv. San Martín y Belgrano
Bv. San Martín y Alberdi
Transporte urbano
Para facilitar la llegada de los vecinos al evento, el Municipio garantizará el servicio de transporte urbano. Solo funcionarán los servicios A y C, en sus horarios habituales.
Servicio A: inicia en Plaza San Martín a las 12:34.
Servicio C: inicia en Plaza San Martín a las 12:27.