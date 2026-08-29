Imprudencia total: dos controles de alcoholemia en Roldán superaron hasta cuatro veces el límite

Personal de la Guardia Urbana Roldán detectó dos casos de alcoholemia positiva en distintos puntos de la ciudad, en el marco de los recorridos preventivos que se realizan de manera habitual.

El primer procedimiento se inició tras un aviso del Centro de Monitoreo por una motocicleta caída sobre la calzada, en la intersección de Av. San Martín y Antártida Argentina. Al arribar al lugar, los efectivos dialogaron con el conductor, quien no presentaba lesiones, aunque se dio a la fuga en aparente estado de ebriedad. Ante esta situación, se dio aviso a la Policía de la Provincia, cuyo personal logró interceptar al conductor en la intersección de Urquiza y Catamarca. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,22 g/l, cuatro veces y media por encima de lo permitido, por lo que se procedió a la retención de la licencia de conducir y a la remisión del vehículo al corralón municipal.

El segundo procedimiento se desarrolló en el marco de un recorrido preventivo, cuando personal de la Guardia Urbana detectó un vehículo mal estacionado en la intersección de Catamarca y Amenábar. Durante el control de la documentación correspondiente, se percibió aliento etílico en el conductor, por lo que se le realizaron las pruebas de alcoholemia correspondientes, que arrojaron un resultado positivo de 1,69 g/l, tres veces y media por encima de lo permitido. En este caso también se procedió a la remisión del vehículo y a la retención de la licencia de conducir.