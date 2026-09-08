“Renovamos la esperanza”: la familia de Eliseo dejó atrás la idea de viajar a México y se enfoca en acceder al tratamiento en la India

La familia de Eliseo, el niño roldanense de casi tres años de edad que nació con Síndrome de West y atravesó diferentes complicaciones de salud, tomó un nuevo camino para llegar al costoso tratamiento de regeneración de células llamado Cytotron. Si en un principio la intención era ir a México, ahora decidieron cambiar de rumbo hacia la India, donde se inició esta terapia. Después de una serie de contactos que realizaron durante todo el mes de agosto, recibieron la noticia de que fue aceptado, y ahora planifican viajar dentro de un año.

“Hemos retomado la campaña. Decidimos frenar el viaje anterior, ya que había algunas cosas que nos quedaban en el aire, y llamamos a la India. Allí vive quien inventó la máquina y también realizan el tratamiento con un poco más de contención, el acompañamiento constante de un neurólogo y un neurocirujano”, describió el padre, Iván, en diálogo con El Roldanense. “Renovamos la esperanza, ya dijeron que nos esperan. Ahora el desafío es llegar allí. En principio, tendríamos que subir al avión el 1 de agosto de 2027”, añadió.

A la espera del tratamiento, Eliseo hace actividades de estimulación temprana y es atendido diariamente por un kinesiólogo, un fonoaudiólogo y un terapista ocupacional. En 2027, de hecho, comenzará a ir al jardín, algo que representa “un lindo desafío” para su familia. “Gracias a Dios, él viene bien. En julio tuvimos otra crisis convulsiva a raíz de la epilepsia que sufre. Eso fue un disparador, tenemos las crisis muy latentes y siempre están a la orden del día, si bien están controladas con un medicamento anticonvulsivo que él toma como prevención”, señaló el papá.

A día de hoy, llevan juntados u$d 10.000 dólares y necesitan otros u$d 45.000 para costear el viaje. Es por eso que ya lanzaron una nueva rifa y pronto anunciarán la Eli Fest volumen II, similar a la que hicieron hace pocos meses en el Paseo de la Estación, con servicio de buffet y música en vivo. “El monto no varía mucho entre México y la India; si bien el tratamiento es más barato, se incrementa el valor de los pasajes. Estamos ilusionados, con ímpetu de seguir adelante, aunque también con cautela y aprendiendo en el camino”, aseguró Iván.