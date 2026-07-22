Impulsan una ley para regular la aplicación de fitosanitarios mediante drones en Santa Fe

La diputada provincial Beatriz Brouwer (Bloque U.N.I.T.E.) presentó un proyecto de ley que propone crear un régimen de control para la aplicación de productos fitosanitarios mediante aeronaves pilotadas remotamente (RPA), comúnmente conocidas como drones, con el objetivo de brindar un marco normativo que garantice la utilización segura de esta tecnología en la provincia de Santa Fe.

La iniciativa busca acompañar el crecimiento del uso de drones en la producción agropecuaria, estableciendo reglas claras que permitan aprovechar sus ventajas en materia de eficiencia y precisión, sin descuidar la protección de la salud de las personas, los recursos naturales y el ambiente.

El proyecto establece que toda aplicación de fitosanitarios mediante drones deberá contar con autorización previa de la autoridad provincial competente, a partir de la presentación de un Programa de Aplicación que incluya la identificación del operador, las características técnicas del equipo, el producto a utilizar, un estudio de riesgo, un plan de trazabilidad y la delimitación de zonas de exclusión, entre ellas áreas urbanas, establecimientos educativos, hospitales, cursos de agua y espacios naturales protegidos.

Asimismo, la propuesta crea un registro provincial obligatorio de operadores, empresas prestadoras y equipos destinados a este tipo de aplicaciones, exige capacitación específica para quienes desarrollen la actividad y prevé mecanismos de inspección, monitoreo y auditoría que permitan garantizar el cumplimiento de la normativa.

En sus fundamentos, la legisladora sostiene que la incorporación de esta tecnología representa una oportunidad para mejorar la productividad del sector agropecuario, especialmente en zonas de difícil acceso, pero advierte que su utilización debe desarrollarse bajo criterios de seguridad, responsabilidad y control estatal.

«Los avances tecnológicos deben traducirse en mejores herramientas para producir, pero siempre dentro de un marco regulatorio que proteja a las personas y al ambiente. Este proyecto apunta justamente a brindar previsibilidad, fortalecer los controles y promover una innovación responsable», expresó Brouwer.

Entre los principales objetivos del proyecto se destacan la protección de la salud pública, la preservación de los recursos hídricos y del ambiente, la reducción de los riesgos asociados a la deriva de los productos fitosanitarios, la trazabilidad de las aplicaciones y la promoción de buenas prácticas agrícolas mediante el uso responsable de nuevas tecnologías.

Brouwer señaló que se busca “que Santa Fe cuente con una legislación moderna que acompañe la transformación tecnológica del sector agropecuario, generando condiciones de mayor seguridad jurídica para productores y operadores, al tiempo que fortalezca la protección ambiental y el cuidado de la salud de todos los santafesinos”.

La iniciativa también promueve la articulación entre la Provincia y los organismos nacionales competentes, como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con el propósito de coordinar criterios técnicos, fortalecer los mecanismos de fiscalización y evitar superposiciones normativas.