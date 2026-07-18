El corazón también juega la final: recomendaciones para disfrutar el partido sin descuidar la salud

La Selección Argentina disputará este domingo 19 de julio, desde las 16, la final de la Copa del Mundo frente a España. En la previa de uno de los acontecimientos deportivos más esperados, especialistas remarcaron la importancia de vivir el encuentro con pasión, pero también con responsabilidad.

Los grandes eventos deportivos pueden generar un aumento transitorio de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial como consecuencia del estrés y de las emociones intensas. Estas alteraciones pueden tener un mayor impacto en personas con hipertensión arterial, enfermedades coronarias, antecedentes cardiovasculares o cuadros de estrés crónico.

La cardióloga María Lourdes Giordano (Mat 20837 Reg. Esp 6/0920) explicó que la tensión propia del partido, combinada con el consumo excesivo de alcohol, alimentos con mucha sal o tabaco, puede actuar como desencadenante de diferentes síntomas.

Entre las posibles manifestaciones se encuentran el aumento de la frecuencia cardíaca, la elevación de la presión arterial, una mayor liberación de adrenalina y cortisol, palpitaciones, dolor en el pecho o falta de aire. También pueden registrarse descompensaciones en pacientes con enfermedades cardiovasculares previas.

“La mayoría de las personas puede disfrutar del partido sin problemas, pero quienes tienen antecedentes cardíacos deben evitar los excesos y reconocer los síntomas de alarma”, explicó Giordano.

La profesional recomendó mantener la medicación indicada por el médico, hidratarse adecuadamente, evitar comidas demasiado saladas, limitar el consumo de alcohol y no fumar durante el encuentro. También señaló que no se debe suspender ni modificar ningún tratamiento sin una indicación profesional.

El consumo elevado de sodio puede aumentar la presión arterial, mientras que el alcohol en exceso y el tabaco representan factores de riesgo adicionales, principalmente para quienes ya presentan hipertensión o enfermedades del corazón.

Los síntomas que requieren atención inmediata

Ante la aparición de dolor opresivo en el pecho, falta de aire intensa, sudor frío, mareos, desmayos, palpitaciones persistentes, debilidad repentina o dificultades para hablar, se debe solicitar asistencia médica de manera urgente.

El dolor o la presión en el centro del pecho, la falta de aire, la sudoración fría y los mareos se encuentran entre las principales señales de advertencia de un posible evento cardíaco. La debilidad súbita y las dificultades para hablar también pueden ser síntomas de un accidente cerebrovascular y requieren atención inmediata.

“La pasión por el fútbol y el cuidado del corazón pueden ir de la mano. Alentar, emocionarse y celebrar está perfecto, pero la mayor victoria es llegar al final del partido con el corazón cuidado”, expresó la cardióloga.

La médica María Lourdes Giordano atiende en los consultorios ubicados en 1° de Mayo 269. Para solicitar turnos, los interesados pueden comunicarse al 341 6963101. También brinda atención en ADA, donde los turnos se gestionan mediante el número 341 3548729.