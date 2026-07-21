De ser campeón en la liga Cañadense a jugar en el ascenso del fútbol argentino: el gran desafío de un goleador roldanense

Al regresar del fútbol italiano, el roldanense Juan Bautista Cantiani decidió volver a la liga Cañadense y no dejó pasar una gran oportunidad. Se unió a Cremería de Carcarañá y allí dejó su marca en un equipo que fue campeón en el primer torneo y finalista en el segundo. Su gran nivel y los goles importantes que convirtió lo catapultaron a Argentino de Rosario, su primera experiencia en el fútbol profesional. Se unió al equipo a comienzos del mes de julio y, así, se incorporó por primera vez a un equipo del ascenso argentino.

“Llegué al club porque se contactó conmigo el cuerpo técnico. Me conocían de haberme enfrentado en la Cañadense y yo sabía cómo trabajan ellos, por eso me pareció una buena oportunidad dar el salto, salir de la ‘liga del campo’ para jugar en el ascenso”, expresó Juan en charla con El Roldanense. “Llevo poco más de una semana entrenando y la verdad es que veo muy bien al grupo, es un plantel joven pero con experiencia en la categoría y mucho hambre de salir adelante. Quiero ayudar al equipo, es lo más importante para seguir sumando”, señaló.

Cantiani firmó contrato con el Salaito hasta diciembre y, en su primer partido, dio una asistencia. “Estoy muy contento, soy un agradecido de todas las oportunidades que me dio el fútbol. Cuando volví de Italia tenía mucha incertidumbre sobre regresar o quedarme y creo que tomé la decisión correcta”, destacó, y también agradeció el aguante de su familia. “Sin su apoyo hoy no sería nada. Todos me acompañan de la forma que pueden. Estoy agradecido de la familia que tengo, hacen que cada paso que doy lo dé seguro sabiendo que están atrás mío pase lo que pase”.

En paralelo, recordó su “inolvidable” paso por Cremería. “Formamos un grupo tan unido que es difícil de encontrar, con una mentalidad ganadora que uno ve pocas veces. Voy a estar siempre agradecido al club por dejarme ser parte de su gigante historia”, contó. Y, ya con la camiseta de Argentino, se animó a soñar en grande: “Mis expectativas siempre son las más altas. Voy a intentar dar lo mejor que tengo y ayudar desde donde me toque para dejar al club lo más alto que podamos, pero con dar todo lo que tengo y no fallarle a mi equipo ya me voy a ir conforme”.