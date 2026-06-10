Diputados dio media sanción al proyecto de Beatriz Brouwer para debatir una nueva ley de educación provincial

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto presentado por la diputada provincial Beatriz Brouwer que propone la creación de una Comisión Provincial para el Debate y Elaboración de una Ley de Educación Provincial Integral, un espacio plural y participativo destinado a construir las bases de una futura normativa educativa para Santa Fe.

La iniciativa establece la conformación de una comisión integrada por representantes del Poder Ejecutivo, legisladores de ambas cámaras, miembros de las comisiones de Educación, Discapacidad y Salud, y un representante de la Sociedad Argentina de Pediatría, con el objetivo de promover instancias de participación en todo el territorio provincial para recoger aportes de la comunidad educativa, especialistas, instituciones y ciudadanos.

«Santa Fe necesita una ley educativa moderna, construida con consenso, que contemple los desafíos del presente y del futuro. La educación debe pensarse de manera integral, incorporando las voces de docentes, familias, estudiantes, especialistas y organizaciones de toda la provincia», expresó Brouwer.

El proyecto prevé la realización de foros, audiencias públicas y mesas territoriales en cada departamento santafesino, garantizando una representación equitativa y una amplia participación ciudadana. Además, incorpora criterios basados en evidencia científica sobre aprendizaje, alfabetización y desarrollo infantil, promoviendo una mirada interdisciplinaria que vincule educación, salud e inclusión.

La comisión tendrá un plazo de seis meses para elaborar un informe final con los aportes recogidos y los lineamientos para la redacción de un anteproyecto de Ley de Educación Provincial Integral.

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa continuará ahora su tratamiento en el Senado provincial.

«La educación es una política de Estado y merece un debate profundo, serio y participativo. Este proyecto busca generar las condiciones para construir una ley que represente las necesidades y aspiraciones de todos los santafesinos», concluyó la legisladora.