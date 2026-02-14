Sí quiero: cuatro parejas se casaron este Día de los Enamorados en el gazebo de Las Tardes

En el marco del programa provincial “Casate con tu ciudad como testigo”, 40 parejas celebraron su matrimonio este 14 de febrero, “Día de los Enamorados”, en distintos espacios públicos emblemáticos de la provincia de Santa Fe, cuatro de ellas eligieron el Gazebo del barrio Las Tardes en #Roldán como escenario.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno Provincial junto a gobiernos locales que promueve la realización de casamientos al aire libre con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y construir lazos afectivos entre los vecinos y los espacios públicos.

El secretario provincial de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que “este 14 de febrero se realizaron casamientos en diferentes espacios públicos de la provincia, en Rosario, Santa Fe, San Lorenzo y Roldán, sumando un total de 40 ceremonias en el marco del programa”.

El funcionario agregó que “tal como lo solicitó el gobernador Maximiliano Pullaro desde el inicio de su gestión, el objetivo es descentralizar el Estado y acercarlo a la ciudadanía en todas las áreas de gobierno”.

Además, señaló que “los casamientos tienen el mismo costo que en el Registro Civil, de 2.400 pesos, y permiten apropiarse del espacio público en un entorno de felicidad para un momento tan importante”. En ese sentido, remarcó que la intención es continuar sumando nuevas localidades al programa, como ocurrió en esta oportunidad con San Lorenzo y Roldán.