Therians de Roldán convocan a juntarse y se expresan: “No hacemos daño a nadie, no entendemos por qué tanto hate”

La cuenta ceotherian_roldan se armó hace muy poquito, con el objetivo de convocar a la primera reunión al aire libre de los Therians de Roldán, una comunidad conformada por jóvenes de entre 14 y 20 años que viene reuniéndose hace un mes pero a puertas cerradas.

Luego de que El Roldanense hiciera público este viernes el encuentro organizado para el sábado a las 15hs en el Paseo de la Estación, los comentarios en Instagram se llenaron de hate de todo tipo y color, sin embargo, ellos responden con altura: “La verdad no entiendo por qué tanto hate. El 14 vamos a ir con unos amigos, y ojalá que se mantenga el respeto”, dijo Joaquín en diálogo con este medio.

Joaquín es uno de los 10 chicos que convocan a juntarse en Roldán, en el marco de una movida que no sólo es local sino regional y también nacional. “La comunidad therian no le hace daño a nadie, es una forma de vivir y de sentir la identidad desde un lugar distinto. No hace falta que todos lo entiendan, pero sí que respeten. Si no compartís, simplemente seguí de largo”, invitan.

A la hora de definir la movida, Joaquín aclara: “Es una forma de identificarse. No es que todo el día sos therian, en tu tiempo libre lo sos, no es que vamos siempre en 4 patas y eso. Es lo que sería un hobby para otra gente”.

El encuentro se convoca para las 15hs en el Paseo de la Estación: