Therians de Roldán convocan a juntarse y se expresan: “No hacemos daño a nadie, no entendemos por qué tanto hate”

Este sábado a las 15hs en el Paseo de la Estación será el primer encuentro al aire libre de la comunidad que en la ciudad ya lleva un mes reuniéndose.

13 DE febrero DE 2026

La cuenta ceotherian_roldan se armó hace muy poquito, con el objetivo de convocar a la primera reunión al aire libre de los Therians de Roldán, una comunidad conformada por jóvenes de entre 14 y 20 años que viene reuniéndose hace un mes pero a puertas cerradas.

Luego de que El Roldanense hiciera público este viernes el encuentro organizado para el sábado a las 15hs en el Paseo de la Estación, los comentarios en Instagram se llenaron de hate de todo tipo y color, sin embargo, ellos responden con altura: “La verdad no entiendo por qué tanto hate. El 14 vamos a ir con unos amigos, y ojalá que se mantenga el respeto”, dijo Joaquín en diálogo con este medio.

Joaquín es uno de los 10 chicos que convocan a juntarse en Roldán, en el marco de una movida que no sólo es local sino regional y también nacional. “La comunidad therian no le hace daño a nadie, es una forma de vivir y de sentir la identidad desde un lugar distinto. No hace falta que todos lo entiendan, pero sí que respeten. Si no compartís, simplemente seguí de largo”, invitan.

A la hora de definir la movida, Joaquín aclara: “Es una forma de identificarse. No es que todo el día sos therian, en tu tiempo libre lo sos, no es que vamos siempre en 4 patas y eso. Es lo que sería un hobby para otra gente”.

El encuentro se convoca para las 15hs en el Paseo de la Estación:

