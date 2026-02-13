Line up de Carnavales en Roldán: todos los artistas que subirán a escena

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, dio a conocer los artistas, comparsas y detalles organizativos de una nueva edición de los tradicionales Carnavales de la ciudad, que se realizarán los días 20 y 21 de febrero, desde las 21 horas, en el Paseo de la Estación (Pellegrini entre Las Heras y Berni).

Viernes 20 de febrero

La primera noche contará con el desfile en el corsódromo de las comparsas locales, «Estrella de Mar» y «Nueva Bella», y la participación de Comparsa Los Herederos invitada de la ciudad de Rosario.

En el escenario principal se presentarán Ramiro Cardozo, Sergio Morán, Diana Ríos y Grupo Trinidad.

Además, durante la jornada habrá fiesta de la espuma para disfrutar en familia.

Sábado 21 de febrero

En la segunda noche volverán a desfilar las comparsas locales Estrella de Mar y Nueva Bella, junto a la Comparsa Maringá de la ciudad de Carcarañá.

En el escenario mayor actuarán Mi Bonita Cumbia, Sofía Gazzaniga, Freddy y Los Solares, y Los Peñaloza.

Operativo de Seguridad

Desde el municipio destacaron el importante despliegue de seguridad que se implementará para garantizar el normal desarrollo del evento y la tranquilidad de los asistentes.

El operativo contará con efectivos de la Policía de Santa Fe, que trabajarán en conjunto con personal de seguridad privada. Además, agentes de la Guardia Urbana Roldán (GUR) estarán a cargo de los cortes de tránsito, sumándose también el monitoreo permanente a través del sistema de cámaras de vigilancia.

Habrá cortes que impedirán la circulación vehicular en las siguientes intersecciones:

• Pellegrini y Las Heras

• Pellegrini y Berni

• López y Brown

• Rioja e Independencia

El único ingreso habilitado será por la intersección de Pellegrini y Berni, con el objetivo de ordenar el acceso y reforzar la seguridad.

Se recuerda que estará prohibido el ingreso con heladeritas o conservadoras, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como camisetas y banderas de clubes.

El buffet estará a cargo de instituciones sociales y deportivas de la ciudad.