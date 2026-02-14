Robo en un barrio privado de Funes: detuvieron a la empleada doméstica con u$s2100

Personal policial fue comisionado por la central 911 a una vivienda del barrio pruvado San Marino en Funes por un presunto hurto. Una vez en el lugar, los efectivos entrevistaron a una de las habitantes de la casa quien les contó que notó el faltante de 2.100 dólares estadounidenses del hogar.

Según el relato, la familia sospechó de una de las empleadas del domicilio, tras observar por las cámaras de seguridad que ingresaba en reiteradas ocasiones a la habitación donde se encontraba el dinero. Los efectivos procedieron a una requisa palparia sobre la sospechosa y le encontraron entre sus prendas 600 dólares.

En presencia de un testigo se realizó además una inspección del automóvil de la sospechosa y, bajo el asiento del conductor, se secuestraron 1.500 dólares. Tras estos hallazgos, M. fue aprehendida y el procedimiento fue trasladado a la comisaría 23ª para las actuaciones correspondientes.