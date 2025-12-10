Escalante tomó posesión de su segundo mandato como intendente
En tanto, el acto protocolar y público de asunción se realizará el próximo sábado en Plaza San Martín
En las primeras horas de la mañana, Daniel Escalante tomó posesión formal de su segundo mandato como intendente de la ciudad de Roldán.
El acto administrativo se llevó a cabo en el despacho de Intendencia, donde Escalante firmó el acta de asunción frente a escribano público, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos.
En tanto, el acto protocolar y público de asunción se realizará el próximo sábado 13, a las 19 horas, en Plaza San Martín, donde se llevará adelante la ceremonia oficial junto a autoridades, instituciones y vecinos.