Por un problema en la distribución, faltan insumos para los carnet de conducir en Roldán

Desde hace algunos días son recurrentes las quejas de vecinos que van a tramitar su licencia de conducir en Roldán y, tras completar el trámite, se van de la oficina sin el plástico.

La problemática fue reconocida por el municipio y ante la consulta de El Roldanense, desde el área señalaron que se debió a un problema con la distribución de los insumos que estiman se solucionará a la brevedad.

«Creemos que para la semana que viene ya se va a normalizar la entrega de los carnet», señalaron.