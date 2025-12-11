Jóvenes acróbatas de Roldán se destacaron en una final mundial y se subieron al podio

El pasado fin de semana, las representantes locales que pertenecen al Espacio de Gimnasia Integral (E.G.I) participaron de la final mundial de Azul Fest, realizada en Córdoba. La delegación local estuvo integrada por Delfina Juzefyszyn, Ema Gagliano, Eva Cabral y Paulina Rustichelli, quienes compitieron en categorías con más de 100 participantes de todo el mundo.

Las representantes locales que pertenecen a E.G.I y que está a cargo de Flavia Bravo tuvieron un desempeño sobresaliente en la competencia realizada en la ciudad de La Falda. Según detalló la entrenadora, la presencia en este certamen marcó “una hermosa manera de cerrar un año de mucho crecimiento y aprendizaje”, resaltando el nivel alcanzado por las niñas y el camino recorrido para poder representar a la ciudad en una instancia tan exigente.

El desempeño del grupo dejó un saldo más que positivo, destacándose el primer puesto obtenido por Delfina Juzefiszyn en la categoría Infantil B amateur. Si bien aún resta conocer las posiciones finales del resto de las categorías, la entrenadora valoró enormemente el logro de haber llegado a esta instancia: “Haber clasificado y estar presentes en la final mundial ya es muchísimo. Lo dieron todo, como siempre”, expresó.

La delegación también puso en valor el acompañamiento permanente de las familias de las bailarinas. En ese sentido, la profesora remarcó que “las familias son un pilar muy importante en este proceso”, y felicitó especialmente a las pequeñas atletas “que siempre dejan todo con el corazón y la pasión”.